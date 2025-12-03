O Ministério Público de Goiás (MPGO) denunciou criminalmente e ajuizou ação civil pública por improbidade administrativa contra um vereador e um empresário de Abadiânia. A denúncia aponta que os dois teriam fraudado contrato administrativo e causado prejuízo de R$ 120.921,04 ao município de Abadiânia em licitação para aquisição de motocicletas destinadas a agentes comunitárias e comunitários de saúde.\nAo POPULAR, o vereador informou que há muitos pontos a serem esclarecidos por falsas informações que foram inicialmente divulgadas. “Primeiro que estão vinculando meu cargo de vereador com um acontecido em 2021 quando eu era Secretário de Administração. Segundo que as entregas das motos não foram concretizadas por culpa da empresa a qual assumiu toda a culpa com o aumento dos valores dos veículos licitados na época por causa da pandemia”, afirma.