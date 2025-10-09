Os deputados federais derrubaram a medida provisória do governo que aumenta impostos sobre aplicações financeiras a partir de 1º de janeiro de 2026. O texto unificava em 18% a tributação. Foram 251 votos a favor do requerimento da oposição para a retirada da pauta da proposta e 193 contra. Dos goianos, foram sete votos favoráveis e cinco contrários (veja lista completa ao final desta reportagem).\nA medida provisória perdeu a vigência à meio-noite de quarta-feira (8). Por isso, não houve tempo para análise em outra sessão. Embora o projeto passasse pela Câmara dos Deputados, ele precisaria ser votado nesta quinta-feira (9) pelo Senado.\nA proposta era considerada essencial para o equilíbrio das contas públicas no próximo ano. A medida foi apresentada em junho deste ano pelo governo depois da revogação do decreto presidencial que chegou a elevar o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) em diversas transações feitas em bancos.