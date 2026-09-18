O prédio localizado no Conjunto Fabiana, em Goiânia, que o governo de Goiás pretende comprar para transferir o Hospital de Urgências Dr. Valdemiro Cruz (Hugo) está parcialmente hipotecado. A informação consta em ação civil pública proposta pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO) que solicita uma determinação judicial para que o estado se abstenha de celebrar qualquer ato relacionado à aquisição do edifício.\nO documento, assinado pela promotora Leila Maria de Oliveira, aponta que 44,25% da Torre Hospital está hipotecada ao banco Bradesco. Na garantia, foi declarado o valor de R$ 499 milhões para o imóvel.\nA Procuradoria-Geral do Estado (PGE) disse, em nota, que o processo de compra do prédio está em andamento e observa os requisitos da Lei de Licitações e Contratos Administrativos e das demais normas estaduais aplicáveis, “não havendo impedimento legal identificado para a compra”. Em relação aos questionamentos do MP-GO apresentados na ação, a PGE afirmou que, após a formalização da citação e intimação, apresentará as informações e os fundamentos pertinentes nos autos.