O Ministério Público de Goiás (MP-GO) instituiu no início deste mês sistema de plantão para integrantes do Conselho Superior (CSMP) do órgão, em decisão que abre caminho para mais pagamentos extras ao grupo formado por sete procuradores de Justiça. Cada dia de plantão no final de semana ou em feriados dá direito a dois dias de folga, que podem ser convertidos em dinheiro.\nO POPULAR mostrou no dia 16 que o MP-GO pagou R$ 95 milhões de indenizações a promotores e procuradores de Justiça entre janeiro e julho de 2025, referentes a auxílios e outros penduricalhos que burlam o teto salarial estabelecido pela Constituição Federal.\nInternamente, a criação do plantão gerou questionamentos a respeito da demanda do CSMP para funcionamento além dos dias úteis. O Conselho, que tem sete integrantes mais o procurador-geral de Justiça e o corregedor-geral do MP, cuida de procedimentos administrativos, como promoções e remoções, normatização interna, correições, sindicâncias e processos disciplinares, e regras para concurso da carreira.