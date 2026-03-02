O Ministério Público de Goiás (MP-GO) pagou R$ 50,9 milhões em retroativos a seus membros da ativa nos anos de 2023 e 2024. O número consta em levantamento publicado pela Transparência Brasil e República.org. Com o resultado, o estado ficou em 9º lugar no ranking nacional, que inclui 27 Ministérios Públicos.\nOs primeiros lugares são do MP-RJ, MP-PR e MP-SP, que pagaram R$ 852 milhões, R$ 547 milhões e R$ 372 milhões, respectivamente. Em todo o País, a despesa foi de R$ 2,9 bilhões em dois anos. Os valores consideram pagamentos brutos.\nDe forma geral, os retroativos são valores sobre os quais há compreensão de que deveriam ter sido pagos em exercícios anteriores. O levantamento diz que os pagamentos são relativos principalmente a penduricalhos, como adicionais por tempo de carreira e acúmulo de serviço, além das indenizações de férias e folgas não usufruídas.