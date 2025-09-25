O deputado estadual Mauro Rubem (PT) protocolou nesta quarta-feira (24) uma representação no Ministério Público (MP-GO) e uma denúncia no Procon estadual contra o Frigorífico Goiás, pelo uso de cartaz na entrada do estabelecimento com a frase “Petista aqui não e bem vindo (sic)”. Nos documentos, o parlamentar apontou que a conduta vai contra os direitos do consumidor.\nNa representação ao MP-GO, Rubem disse que “tal conduta tem potencial de escalada para agressões verbais ou físicas, uma vez que autoriza socialmente o tratamento desigual (‘não é bem-vindo’) e legitima a segregação por convicção política, em detrimento do pluralismo constitucional”, apontou o parlamentar no texto.\nNos documentos, o deputado também citou que o mesmo estabelecimento já se envolveu em outro caso, quando, em 2022, vendeu um de seus produtos em uma promoção de R$ 22, em referência ao número de urna do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que, na época, era pré-candidato à reeleição.