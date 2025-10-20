O Ministério Público de Goiás (MP-GO) pagou R$ 102,8 milhões de extrateto para 412 membros em 2024. Com o resultado, o estado ficou em 6º lugar no País em lista que contém 25 unidades, divulgada em levantamento da Transparência Brasil. O salário bruto médio mensal foi de R$ 64,5 mil. Os pagamentos acima do teto constitucional são possíveis por causa de penduricalhos com natureza indenizatória concedidos à categoria (auxílios saúde e alimentação, além de outras gratificações).\nNo ranking, os estados mais populosos do País ficaram no topo. O Ministério Público de São Paulo é o primeiro, com o pagamento de R$ 426,3 milhões a 1.971 membros. Na sequência, estão Rio de Janeiro (R$ 330,4 milhões de extrateto a 849 membros) e Minas Gerais (R$ 288,7 milhões e 1.064 promotores e procuradores).\nNa lista, existem casos de MPs com quantidade maior de membros que Goiás, mas que pagaram valores extrateto menores. O Ministério Público da Bahia, por exemplo, tem 582 membros e pagou R$ 84,5 milhões. No Rio Grande do Sul, a unidade estadual pagou R$ 80 milhões de extrateto para 671 promotores e procuradores.