O Ministério Público de Goiás (MP-GO) pagou R$ 180 milhões em verbas indenizatórias para membros ativos e inativos em 2025. O número representa quase um terço da soma de rendimento bruto desta categoria, que foi de R$ 562 milhões. Os dados são do Portal da Transparência do órgão.\nAlém disso, no ano passado, o MP-GO fez 463 pagamentos líquidos acima de R$ 100 mil para promotores e procuradores. Entre janeiro e novembro, foram registrados 280 rendimentos neste patamar (entre 17 e 40 por mês). Já dezembro ficou com a maior parcela, 183. Os pagamentos acima de R$ 100 mil foram feitos apenas a servidores ativos.\nOs dados do portal mostram também que, no último mês do ano, a despesa com verbas indenizatórias foi de R$ 21 milhões. Nos meses anteriores, o valor variou entre R$ 11 milhões e R$ 17 milhões.