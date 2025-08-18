As indenizações de membros ativos do Ministério Público de Goiás (MP-GO) custaram R$ 95 milhões entre janeiro e julho de 2025. Neste período, a despesa bruta com esta categoria foi de R$ 267 milhões. Os dados foram consultados no Portal da Transparência do órgão de controle.\nAs principais verbas indenizatórias às quais os promotores e procuradores têm acesso são auxílios alimentação, creche, saúde e transporte, além de licença-prêmio e abono pecuniário.\nEstes benefícios se acumularam ao longo dos anos e foram apelidados de penduricalhos. Por terem natureza indenizatória, estas verbas não estão sujeitas ao corte do teto constitucional, contribuindo para o pagamento de supersalários. Membros do Ministério Público podem receber até a remuneração de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), de R$ 46 mil. Em Goiás, os vencimentos variam de R$ 34 mil (promotor de Justiça substituto) a R$ 41,8 mil (procurador de Justiça).