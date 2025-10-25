O Ministério Público de Goiás (MP-GO) recomendou que o governo estadual se abstenha de realizar novos repasses ao Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás (Ifag) relacionados a termo de colaboração firmado para execução de obras com recursos do Fundo Estadual de Infraestrutura (Fundeinfra). O documento foi publicado na quinta-feira (23).\nO Ifag tem parceria com o estado para realizar sete obras em rodovias, sendo que quatro já foram iniciadas. A informação é que as intervenções que já estão em andamento não são alvo da recomendação, proposta pela promotora Leila Maria de Oliveira, da 50ª Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público.\nO entendimento do MP-GO é que repasses referentes a outros trechos não podem ser feitos porque as duas leis que tratam sobre a parceria do estado com o setor produtivo no âmbito do Fundeinfra estão suspensas por liminar do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), publicada no dia 10.