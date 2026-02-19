O Ministério Público de Goiás (MP-GO) recomendou que a Prefeitura de Aparecida de Goiânia anule o contrato de R$ 480 mil firmado com a Wandir Allan & Talita Hayasaki Sociedade de Advogados. O MP-GO afirmou que as atividades contratadas fazem parte das atribuições da Procuradoria-Geral do Município e ofendem o princípio da economicidade.\nNo entanto, a prefeitura afirmou em nota que pedirá que a recomendação seja reconsiderada. Talita Hayasaki defendeu o contrato e disse que a empresa aguarda o posicionamento da administração municipal. Um dos sócios do escritório é o titular da Procuradoria-Geral do Município de Goiânia, Wandir Allan de Oliveira, que afirmou estar afastado das atividades da empresa.\nNa recomendação, o MP-GO apontou que o objeto do contrato, firmado por inexigibilidade de licitação, é a prestação de serviços técnico-profissionais especializados de consultoria e assessoramento jurídico estratégico, com foco em planejamento institucional, análise de atos e documentos normativos, suporte jurídico a políticas públicas, mitigação de riscos legais e atendimento às demandas dos órgãos de controle.