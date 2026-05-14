O Ministério Público Eleitoral (MPE) manifestou-se favorável à manutenção da sentença que determinou a cassação da chapa de três vereadores do PT/Federação Brasil da Esperança (PT/PCdoB/PV) em Goiânia por fraude à cota de gênero nas eleições de 2024. Os parlamentares do partido são Kátia Maria, Edward Madureira e Fabrício Rosa, que correm o risco de perda dos mandatos.\nTrata-se de um parecer jurídico que foi enviado ao Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO). O tribunal ainda julgará a ação e analisará os recursos apresentados pelas defesas. A manifestação foi assinada pelo procurador regional eleitoral auxiliar Raphael Perissé Rodrigues Barbosa na terça-feira (12) e ocorre no âmbito de recursos interpostos contra decisão da 2ª Zona Eleitoral de Goiânia.\nA base da acusação é a existência de candidaturas femininas fictícias lançadas pelo Partido Verde (PV) para preencher formalmente o porcentual mínimo de 30% exigido pela legislação eleitoral. A denúncia que originou o processo partiu de uma Ação de Impugnação de Mandato Eletivo (Aime) proposta pelo ex-vereador Kleybe Morais, então candidato à reeleição pelo MDB. Ele apontou indícios de fraude, como as votações irrisórias de três candidatas do Partido Verde (PV) - Bianca Machado, Ana Carolina e Eva Aparecida - e a falta de campanha real.