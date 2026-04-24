O Ministério Público Federal (MPF) e a Polícia Federal (PF) deflagraram nova operação nesta quinta-feira (23) em Goiás com foco na suspeita de desvios de recursos públicos no Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia (HMAP) durante a pandemia do coronavírus. A operação, batizada de Sepse 2, cumpriu mandados de busca e apreensão contra 14 investigados, incluindo ex-gestores da organização social (OS) Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar (IBGH) e a empresa Innmed Gestão em Saúde Ltda, segundo apurou a reportagem.\nO IBGH teve contrato com a Prefeitura de Aparecida para gerir o HMAP de 2018 a 2022. Já a Innmed prestava serviços ao IBGH com oferta de médicos especializados em terapia intensiva. As investigações apontam contratos superfaturados e fraudulentos de gestão de leitos de UTI, e pagamentos de propina à cúpula da OS. Segundo o MPF, os sócios de empresas repassariam cerca de 10% dos valores recebidos aos donos da entidade.