Com um salto de 140% no número de comissionados desde 2017, o Ministério Público de Goiás (MP-GO) está entre os oito MPs estaduais em que a quantidade de servidores sem vínculo supera a de efetivos, aprovados por concurso público. Atualmente, considerando o número de cargos criados por lei, o MP-GO possui quadro de pessoal com 1.234 efetivos e 1.316 comissionados (51,61%).\nO ranking nacional de desproporção das vagas está em levantamento da Federação Nacional dos Trabalhadores dos Ministérios Públicos Estaduais (Fenamp), que enviou ofício aos membros do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) no fim de outubro, sugerindo proposta de resolução para limitar cargos comissionados (CCs) a 50% do número de efetivos.\nO MP goiano aparece em sexto lugar na lista, liderada pelo Mato Grosso, onde a quantidade de comissionados representa 65,28% do quadro de pessoal. O menor porcentual está em São Paulo, em que apenas 2,64% dos servidores não passaram por concurso.