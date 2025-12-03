O Ministério Público de Goiás (MP-GO) prepara projeto de lei a ser enviado ainda este ano à Assembleia Legislativa (Alego) que cria mais cargos comissionados, mesmo com o quadro atual de servidores sem vínculo superior ao número de efetivos (concursados). O texto inicial prevê aumento de 38 vagas, mas o número pode chegar a 88 se for aprovada emenda apresentada por procuradores de Justiça.\nO projeto também prevê acréscimo de R$ 2 mil na remuneração de ocupantes dos cargos com maiores salários (símbolos CC-9 e CC-10), como chefes de setores, coordenadores e diretores. Os salários chegarão a R$ 28,75 mil.\nO impacto financeiro é calculado em R$ 5,84 milhões anuais, considerando os 38 cargos e o aumento da remuneração. Os valores não incluem as 50 outras vagas sugeridas por emenda, em que não consta a estimativa de impacto.