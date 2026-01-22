O decreto do prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), que alterou regras para adesão a atas de registro de preços teve como principal objetivo permitir “carona” em licitação realizada pela Mútua de Assistência dos Profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia, vinculada ao Conselho Federal dessas categorias (Confea), para um amplo contrato de obras e serviços. A Prefeitura afirma que a intenção é garantir atendimento emergencial de manutenção de prédios e equipamentos públicos, em valor total de até R$ 35 milhões, a serem pagos conforme demanda.\nO registro de preços foi assinado pela Mútua em setembro do ano passado, com a Construtora Ferreira Santos, de Vila Velha, no Espírito Santo, no valor de R$ 69,7 milhões.\nO POPULAR mostrou na noite de terça-feira (20) que o novo decreto alterou as regras quatro meses depois de a Prefeitura retomar a modalidade para compra de bens e serviços. No início da gestão, em janeiro do ano passado, Mabel decretou o fim de adesão a atas, alternativa que teve salto na gestão do ex-prefeito Rogério Cruz (SD) e que foi alvo de investigações de irregularidades. As adesões buscam economia de tempo e agilidade nas contratações, além da previsibilidade de custos.