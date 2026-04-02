Com novas definições acertadas na quarta-feira (1º), as mudanças na equipe do governador Daniel Vilela (MDB) alcançam 18 dos 39 órgãos de primeiro escalão. Em 12 deles houve aproveitamento de nomes que já estavam em cargos do governo e em 3 ainda não houve anúncio dos substitutos.\nNesta quarta, Daniel decidiu nomear o secretário de Comunicação, Gean Carvalho, que é seu tio e publicitário, para a Secretaria-Geral de Governo (SGG), considerada a principal pasta da gestão do ex-governador Ronaldo Caiado (PSD). Aliados de Daniel afirmam que a secretaria exigia um nome que agregasse os seguintes critérios: ser de muita confiança do governador, ter visão global do governo e demonstrar sensibilidade política.\nCom a escolha, o novo titular da Secom passa a ser o então subsecretário da pasta, o jornalista Bruno Rocha Lima. Daniel também nomeou o procurador do Estado Bruno Belém, antes chefe da Procuradoria Setorial da Vice-Governadoria, para a Secretaria da Casa Civil.