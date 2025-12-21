Mulheres poderão passar a ter prioridade nos assentos localizados ao lado da janela nos ônibus do transporte coletivo de Goiânia, caso seja aprovado um projeto em tramitação na Câmara Municipal. A proposta é de autoria do vereador Denício Trindade (União) e já recebeu parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).\nPara entrar em vigor, o projeto ainda precisa ser aprovado em duas votações no plenário da Câmara Municipal, além de passar por uma comissão temática. Caso seja aprovado em todas as etapas, o texto será encaminhado para sanção do prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (União).\nSegundo o autor, a iniciativa busca coibir situações de assédio e garantir mais segurança, tranquilidade e dignidade às passageiras dentro do transporte público.\nComissão de Finanças da Câmara de Goiânia aprova revogação da taxa do lixo