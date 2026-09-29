As candidaturas de mulheres em Goiás receberam, até o momento, R$ 61,5 milhões do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC). O número representa 34,6% dos R$ 177,6 milhões de recursos públicos destinados para aqueles que disputam a eleição no estado neste ano. Ou seja, os homens ficaram com 65,3%.\nOs dados são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foram consultados nesta segunda-feira (28) e demonstram concentração de recursos em parte das candidatas. As 20 mulheres que mais receberam verba pública somam R$ 34 milhões, mais da metade de todo o valor destinado para as candidaturas femininas. Ao todo, 274 mulheres receberam dinheiro do FEFC e do Fundo Partidário no estado.\nA campanha com maior receita pública entre mulheres é da candidata ao Senado Gracinha Caiado (UB), mulher do ex-governador de Goiás e candidato a presidente da República, Ronaldo Caiado (UB). Gracinha recebeu R$ 3,6 milhões do União Brasil e R$ 244,5 mil do Progressistas (PP), que somam R$ 3,8 milhões.