Na esteira da recente decisão do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou que estados e municípios sigam o modelo federal de transparência e rastreabilidade das emendas parlamentares, representantes dos municípios goianos afirmam que a medida reforça ações já em andamento para orientar prefeitos e vereadores sobre o ciclo completo das emendas - da destinação à execução. Eles avaliam, noutra frente, que o próximo passo será comunicar oficialmente os gestores e as Câmaras Municipais, em caráter de alerta, sobre as adequações que precisarão ser implementadas até 1º de janeiro de 2026.\n“Estávamos certos de que isso iria acontecer, e vejo que não tem problemas para os municípios. Não são todos que têm emendas impositivas, mas nós temos de lidar com as emendas estaduais. Como já estamos acostumados a elaborar os planos de trabalho, já tem todo o feedback do que é que tem de ser feito. Estamos promovendo esse alerta para os gestores municipais no intuito de que eles também possam fazer o melhor possível”, diz o presidente da Associação Goiana dos Municípios (AGM) e prefeito de Hidrolândia, José Délio Júnior (UB).