Não se trata só de falta de informação, mas de uso seletivo da razão para confirmar crenças e reforçar identidade de grupos, analisa o psicanalista, psicólogo clínico e mestre em psicologia André de Paulo Duarte sobre teorias conspiratórias de bolsonaristas em defesa da Ypê. A Anvisa suspendeu lotes de produtos da empresa com risco de contaminação microbiológica.\nLíderes e militantes bolsonaristas disseminaram teorias conspiratórias para defender a Ypê diante da decisão da Anvisa. Como uma questão sanitária vira bandeira política?\nÉ importante diferenciar questão sanitária, política e ideológica. A sanitária envolve saúde pública e análise técnica. A política trata das decisões institucionais e seus impactos. O problema é quando tudo é rapidamente reduzido à disputa ideológica, em que evidências perdem espaço para demonstrações de fidelidade a grupos. Isso empobrece e infantiliza o debate público.