"Não é falta de energia, é um problema na infraestrutura que transmite a energia", disse o ministro Alexandre Silveira (Minas e Energia) sobre o apagão que atingiu ao menos oito estados do Brasil e o Distrito Federal, na madrugada desta terça-feira (14).\n"Quando se fala sobre apagão, a gente lembra aqueles tristes episódios de 2001 e 2021, que aconteceram por falta de energia e planejamento", afirmou em entrevista ao programa Bom dia, Ministro, do CanalGov. "Hoje temos muita energia."\nO ministro afirmou que os danos à rede foram pontuais e que haverá uma reunião da ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico) 11h para levantar mais informações sobre o episódio. Ele não afirmou quantos estados foram afetados ao certo, mas disse que a energia foi reestabelecida em uma hora e meia.\nApagão atinge cidades de Goiás