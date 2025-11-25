O publicitário mineiro Paulo Vasconcelos, contratado para a pré-campanha de Ronaldo Caiado (UB) à Presidência da República até março, defende que a candidatura do governador goiano é viável e competitiva mesmo se tiver de sair do União Brasil e mesmo se o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) decidir entrar na disputa.\nConforme mostrou o Giro na segunda-feira (23), Vasconcelos disse que Tarcísio e Romeu Zema (Novo), governador de Minas Gerais, deveriam se preocupar com Caiado porque, segundo ele, é o único que “tem entrega consistente e comprovada de resultado”. Para o publicitário, isso será diferencial para o eleitor de centro, considerado decisivo para o resultado das urnas em 2026.\nNa entrevista abaixo, o marqueteiro avalia o cenário atual e detalha as estratégias de trabalho com Caiado nos próximos meses. Os dois têm conversado desde agosto, mas o diretório nacional do União Brasil decidiu agora bancar a contratação por cinco meses. Vasconcelos afirma que haverá poucas mudanças iniciais na pré-campanha do governador, mas que buscará maior visibilidade, incluindo mais pílulas na propaganda partidária.