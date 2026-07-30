Pré-candidato à Presidência da República pelo PSD, Ronaldo Caiado reiterou, nesta quarta-feira (29), ataques aos dois principais adversários nas eleições, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). O goiano criticou o uso de inteligência artificial (IA) em vídeo de Jair Bolsonaro reproduzido na convenção do PL e a participação do presidente da Argentina, Javier Milei, no ato que ocorreu no último fim de semana.\n“O candidato perdeu com a Argentina e perdeu com o Avatar”, disse Caiado. “Ali não tinha presença do candidato, não tinha proposta. E o pior, desce um nível tão rasteiro de agressão, que de repente, ao invés de nós discutirmos temas nacionais, nós estamos discutindo problemas de agressão aos Estados Unidos, com a Argentina”, complementou.\nAs declarações foram feitas durante entrevista coletiva em Brasília, logo após reunião de Caiado com representantes da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert) e da Associação Nacional de Jornais (ANJ).