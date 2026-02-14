Em visita a Jair Bolsonaro (PL), neste sábado (14), na Papudinha, em Brasília, o senador Wilder Morais (PL) recebeu aval do ex-presidente para continuar como pré-candidato ao governo de Goiás.\nNos bastidores, a informação é que, na conversa, Bolsonaro destacou o perfil conservador de Goiás e a necessidade de o partido ter palanques fortes nos estados para dar apoio a Flávio Bolsonaro (PL), seu filho, na disputa pela presidência da República. A conversa durou cerca de 40 minutos.\nA análise de aliados é que a orientação de Bolsonaro coloca fim à movimentação de uma ala do PL goiano para firmar aliança com o grupo do governador Ronaldo Caiado (UB).\nOs deputados federais Magda Mofatto (PL) e Gustavo Gayer (PL) estão entre as lideranças que se movimentam a favor da aliança com o grupo governista. O objetivo era indicar Gayer para a segunda vaga de candidato ao Senado na chapa que deve ser liderada pelo vice-governador, Daniel Vilela (MDB).