O governador Daniel Vilela (MDB) afirmou nesta segunda-feira (6) que o Estado de Goiás enfrenta dificuldades para realizar licitações de obras, especialmente na área de infraestrutura rodoviária, em razão da baixa qualidade de fornecedores e da burocracia dos processos, o que tem levado à necessidade de “relicitar” contratos e atrasado a execução de projetos.\n“Se hoje nós não estamos num estágio tão avançado como gostaríamos, é em razão da baixa qualidade de muitos fornecedores e também da burocracia que nos impõe licitações que acabam se tornando incapazes de realizar as obras no Estado, e aí nos traz uma série de dificuldades para que possamos novamente relicitar essas obras”, disse o governador.\nAs falas de Daniel, durante a abertura da 23ª Tecnoshow Comigo, em Rio Verde (Sudoeste goiano), foram acompanhadas de novos acenos ao agronegócio, que, conforme ele reforçou, passará por “um novo momento com o governo de Goiás”.