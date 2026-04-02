Até o momento, a saída de Nárcia Kelly (PP) da presidência da Agência Municipal de Turismo e Eventos (GoiâniaTur) é a única baixa confirmada no primeiro escalão da gestão do prefeito Sandro Mabel (UB) por causa da eleição deste ano. O prazo para a desincompatibilização termina nesta sexta-feira (3).\nNárcia é ex-prefeita de Bela Vista de Goiás e assumiu o cargo na Prefeitura de Goiânia no início de 2025 por indicação do PP, que tem o pré-candidato ao Senado Alexandre Baldy como presidente estadual. Nárcia deixou o posto na terça-feira (31) e é pré-candidata a deputada estadual. Ainda não há informação de quem irá substituí-la na agência municipal.\nNos bastidores, a informação é que a secretária municipal de Governo, Sabrina Garcez (Republicanos), também deixará o cargo para disputar a eleição para uma vaga na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego). Nos últimos dias, Sabrina havia afirmado em reuniões no Paço que não iria se candidatar, mas a leitura é que o posicionamento mudou nesta quarta, diante da proximidade do prazo de desincompatibilização e debate intenso de lideranças partidárias sobre definição das chapas proporcionais.