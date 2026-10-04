BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O vereador de São Paulo Lucas Pavanato (PL) e o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) são os deputados federais mais votados da história, ambos com mais de 2,5 milhões de votos ainda antes da contagem total de votos em Minas Gerais e no estado de São Paulo.O recorde anterior era de Eduardo Bolsonaro, que recebeu 1,84 milhão de votos na disputa de 2018 mas não concorreu este ano por estar em autoexílio nos Estados Unidos.Influenciador bolsonarista, Pavanato foi o vereador mais votado de São Paulo em 2024, com 160 mil votos. Ele iniciou a carreira como assessor político de Fernando Holiday, ex-vereador de São Paulo pelo PL.Nikolas é uma das estrelas do bolsonarismo e foi um dos parlamentares de oposição com maior evidência durante este mandato do presidente Lula. Com 22,4 milhões de seguidores no Instagram, está entre as figuras políticas de maior alcance digital no Brasil.Filho de pastor evangélico e de origem pobre, iniciou sua carreira política na Câmara dos Vereadores de Belo Horizonte. Eleito vereador em 2020, migrou em 2022 para a Câmara dos Deputados.Em terceiro lugar, a deputada federal Erika Hilton (Psol-SP) soma 1,33 milhão de votos. Entre as duas primeiras mulheres trans a ocupar uma vaga de deputada na Câmara, Hilton também tem trabalho forte nas redes sociais e se notabilizou por apresentar a proposta de emenda à constituição que acaba com a escala de trabalho 6x1.