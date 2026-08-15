Coordenador do plano de governo de Ronaldo Caiado (PSD) na disputa presidencial, o ex-ministro Roberto Brant diz que o goiano, caso eleito, pretende delimitar um limite de 15 anos para que os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) permaneçam no cargo, por meio de uma idade mínima de 60 anos para a nomeação e um teto de 75 anos para deixar a corte.\nEm entrevista exclusiva ao POPULAR, Brant diz que o tensionamento entre os Poderes, agravado por recentes decisões do STF, como a que autorizou busca e apreensão contra fonte de reportagem sobre o ministro Flávio Dino, exige um “pacto institucional”. Ele diz que Caiado, caso eleito, chegará ao Palácio do Planalto para “desarmar os espíritos” dos três Poderes e pôr em execução medidas “reformistas”, como a de um novo regime fiscal para conter o crescimento das despesas públicas acima do PIB.