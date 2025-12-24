A nomeação de mais um ministro do governo federal ligado ao União Brasil reforça as dificuldades internas do governador Ronaldo Caiado para ter legenda para a disputa à Presidência da República em 2026. Caiado passou todo o ano dedicado a oficializar o rompimento de seu partido com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e encflerra 2025 assistindo a uma nova articulação de um grupo de correligionários para ter cargo no governo.\nSegundo informações de bastidores, a posse de Gustavo Feliciano, filho do deputado federal Damião Feliciano (UB-PB), no Ministério do Turismo, garantirá de 20 a 25 votos pró-Lula na Câmara dos Deputados. A indicação contou com apoio de parte da bancada e do presidente da Casa, deputado Hugo Motta (Republicanos), que é da Paraíba. O UB tem 59 parlamentares na Câmara.