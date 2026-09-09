A contratação de 200 novos guardas civis metropolitanos deve custar cerca de R$ 1 milhão por mês à Prefeitura de Goiânia, segundo dados da Secretaria Municipal de Administração (Semad). Na semana passada, o prefeito Sandro Mabel (UB) anunciou concurso para a categoria para preenchimento imediato das vagas, além de formação de cadastro de reserva com 500 pessoas.\nEm um contexto de cautela em relação ao custo da folha de pagamento, o secretário interino da Semad, Adonídio Neto Vieira Júnior, afirmou que existe trabalho em andamento desde o início da gestão - de contenção de despesa e busca de arrecadação - para abrir espaço nos limites determinados pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e no caixa da Prefeitura para a contratação de “categorias pontuais que geram impacto imediato na população, como a segurança pública”.