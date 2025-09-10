O líder do governo, vereador Wellington Bessa (DC), afirmou, nesta terça-feira (9), que pretende se reunir com o presidente da Câmara de Goiânia, Romário Policarpo (PRD), ainda nesta semana para discutir a possibilidade de incluir no regimento interno Casa as figuras de vice-líderes do prefeito, assim como suas atribuições. A alteração deve ser feita por projeto de resolução, que pode ser proposto pela mesa diretora, comissões ou vereadores.\nO prefeito Sandro Mabel (UB) também disse nesta terça que, na sua avaliação, a função deve ser incluída no regimento. Segundo o gestor, Bessa será responsável por definir a quantidade de vice-líderes (é provável que seja entre três e quatro) e escolherá os nomes. Bessa disse que a lista passará por análise do prefeito.\nA nova função foi anunciada por Mabel na segunda (8), em evento que confirmou Bessa como o novo líder do governo. O POPULAR mostrou que o objetivo é que os parlamentares auxiliem Bessa no plenário e na Comissão Especial de Inquérito (CEI) do Limpa Gyn, além dos três principais colegiados permanentes da Casa - comissões de Constituição e Justiça (CCJ), Finanças, Orçamento e Economia e Mista.