O governador Daniel Vilela (MDB) lançou nesta terça-feira (14) uma nova etapa do programa Goiás em Movimento Municípios, iniciativa voltada à manutenção, conservação e sinalização de ruas e avenidas em cidades do estado. Nesta fase, serão contemplados 126 municípios, com a execução de obras em trechos definidos pelas próprias prefeituras.\nA nova etapa prevê investimento de R$ 165,5 milhões, com recursos do Tesouro Estadual, sem custos para as administrações municipais. Por meio de convênios firmados com a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), o governo estadual será responsável pela execução dos serviços nas cidades.\nDe acordo com a gestão estadual, a previsão é de que sejam recuperados cerca de 4,7 milhões de metros quadrados de asfalto. Os municípios atendidos foram organizados em 17 lotes nesta etapa, o que permitirá o início simultâneo das obras em diferentes regiões.