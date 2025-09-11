Os vereadores de Goiânia podem usar os novos carros de alto padrão alugados pelo Legislativo para deslocamentos em serviço por toda a Região Metropolitana. Com a devida autorização da Diretoria de Transporte e Abastecimento, os veículos também podem ser usados até mesmo fora deste perímetro. A regra consta em portaria publicada no Diário Oficial do Município na sexta-feira (5), mas já estava prevista em regulamento anterior, publicado em 2017.\nLevantamento feito pelo POPULAR mostrou que pelo menos 19 dos 37 vereadores pretendem disputar a eleição de 2026. Os parlamentares querem ocupar cadeiras na Assembleia Legislativa de Goiás, na Câmara dos Deputados e no Senado.\nA nova portaria atualizou as regras de acordo com a reforma administrativa aprovada no fim do ano passado, conforme destacado pela Câmara em nota. O documento ajustou a competência administrativa para a gestão da frota de veículos oficiais, que passou a ser da Diretoria de Transporte e Abastecimento.