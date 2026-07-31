O partido Novo confirmou em convenção realizada nesta quinta-feira (30) a aliança com o PL para as eleições deste ano em Goiás, para apoio à chapa majoritária encabeçada pelo pré-candidato a governador, senador Wilder Morais, e os pré-candidatos ao Senado, deputado federal Gustavo Gayer e vereador Oséias Varão, ambos do PL. A sigla, única a compor em torno do projeto de oposição no estado, anunciou também o lançamento de chapas completas a deputado federal e estadual.\nA definição de apoio ao PL ocorreu depois de encerrar o diálogo aberto em abril com a base do governador Daniel Vilela (MDB) e da desistência do empresário Telêmaco Brandão, que mantinha pré-candidatura ao governo. Depois de abrir mão do projeto em prol de Wilder Morais, Brandão foi anunciado como primeiro suplente de Oséias Varão. O então postulante ao Senado, delegado Humberto Teófilo, também decidiu deixar a disputa, com o argumento de que não gostaria de “dividir a direita”, e foi confirmado entre postulantes à Câmara Federal.