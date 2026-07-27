O Partido Novo oficializou, nesta segunda-feira (27), a candidatura do ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema à Presidência da República, em convenção realizada em Brasília. A sigla, porém, ainda não definiu quem será o vice na chapa.\nA convenção confirmou a candidatura de Zema por aclamação, sem contagem de votos. O presidente do partido, Eduardo Ribeiro, afirmou que a sigla lançará outros 150 candidatos pelo Brasil, a maioria para disputar vagas para a Câmara dos Deputados e assembleias legislativas.\nO Novo enfrenta obstáculos para achar um nome para compor chapa, diante da dificuldade de Zema em crescer nas pesquisas. Na véspera, o ex-governador citou a possibilidade de ter o ex-ministro do STF Joaquim Barbosa como vice.\nA competência de Zema não se compara a de outros candidatos. [...] Ele não deixou o PT voltar [em Minas Gerais]. Uma boa gestão com pessoas dedicadas, íntegras e corajosas, enterra o PT. Vamos enterrar o PT como enterramos em Minas Gerais", afirmou Ribeiro.