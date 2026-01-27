Em meio à elaboração do novo contrato da Prefeitura com a Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), o prefeito Sandro Mabel (UB) admitiu, nesta segunda-feira (26), uma nova ampliação dos serviços previstos e também dos custos ao Paço estabelecidos no documento.\n“O contrato que está sendo feito com a Comurg é um contrato muito amplo. A Comurg prestava muitos serviços que ela não cobrava da Prefeitura. E é por isso também que ela chegou nessa situação. A Prefeitura mandava dinheiro lá, eles mediam, por exemplo, no cortar grama, (eles) cortavam um milhão de metros, mediam três milhões de metros para o dinheiro poder pagar as despesas. Agora não. É contadinho tudo”, disse Mabel.\nO POPULAR mostrou nesta segunda que, além do reajuste com a justificativa de correção inflacionária feito na última sexta-feira (23), a minuta do novo contrato prevê que a elevação dos serviços e custos pode chegar até a R$ 78,79 milhões mensais ou R$ 945,4 milhões ao ano.