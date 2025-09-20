O prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), afirmou, nesta sexta-feira (19), que o novo contrato da administração municipal com a Companhia de Urbanização (Comurg) deve custar, em seu potencial máximo, cerca de R$ 50 milhões por mês. Além disso, o novo documento deve ter vigência de 20 anos. A reportagem apurou que houve a discussão sobre estender o atual contrato, mas atualmente a gestão está mais inclinada a finalizar o novo documento até o final do mês, com início da validade para outubro.\nMabel afirmou que o acerto incluirá lista com “tudo quanto é atividade que a Comurg faz hoje na manutenção da cidade e não tinha no contrato antigo”. O prefeito explicou que existem serviços prestados pela empresa que não constam no contrato vigente, cenário que já provocou distorções, pois não há previsão de pagamento por eles. “Os camaradas aumentavam a quantidade de poda de grama que não existia porque tinham feito algumas obras que não podiam cobrar porque não tinha no contrato. Eles iam adequando essas coisas. Não tem que fazer isso. Tem que fazer a coisa certa”, disse o prefeito ao POPULAR.