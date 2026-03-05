O novo contrato da Prefeitura de Goiânia com a Companhia de Urbanização (Comurg) continua em análise técnica. Nos bastidores, há nova previsão de assinatura para os próximos 10 dias. A informação é que a forma de medir serviços que não serão recorrentes é o que demanda maior tempo de estudo.\nO atual contrato, firmado via Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra), sofreu reajuste em janeiro, quando passou para o valor de R$ 621,53 milhões por ano. O documento havia sido renovado em outubro de 2025 por R$ 595,2 milhões. O reajuste deste ano foi feito sob justificativa de correção inflacionária retroativa a outubro.\nA prorrogação e os reajustes foram aplicados em meio à discussão do novo contrato. O plano da Prefeitura é que o novo documento seja mais robusto, incluindo serviços que atualmente são realizados pela Comurg, mas que não podem ser cobrados por não estarem previstos no contrato. Um exemplo citado com frequência é a limpeza de escolas ou outros órgãos públicos que passaram por pequenas reformas.