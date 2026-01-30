Em balanço do primeiro ano de gestão na Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), o presidente Cleber Aparecido Santos comemorou superávit de R$ 12 milhões nas contas de 2025, em demonstrativo fechado na quarta-feira (28); admitiu falhas operacionais, com promessa de solução este ano; e detalhou planos da empresa para 2026, como contratos com governos estadual e municipais e seleção de pessoal temporário. Cleber também falou de avanços na busca pelo licenciamento do aterro sanitário da capital, em reunião na quarta-feira no Ministério Público de Goiás.\nQual balanço faz do primeiro ano de gestão na Comurg?\nOs resultados são positivos e temos quatro marcos importantes. O primeiro foi a decisão do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM-GO) de suspender a dependência da Comurg em relação à Prefeitura até o fim deste ano, quando teremos de demonstrar a capacidade da empresa de gerar caixa. O segundo ponto importantíssimo foi a renegociação das dívidas com a União. Terceiro foi uma conversa técnica e muito clara no Ministério Público sobre o aterro sanitário. Pela primeira vez, o município conseguiu demonstrar que tem um projeto claro, objetivo e fundamentado para conseguir finalmente o licenciamento e estamos muito firmes neste caminho. Por último, fechamos ontem (quarta-feira) o Demonstrativo do Resultado de Exercício de 2025, que aponta superávit. Saímos de um déficit de R$ 1,1 bilhão em 2024 para superávit de R$ 12 milhões em 2025. Isso foi ajudado pela subvenção, mas nós não recebemos o valor na íntegra. Recebemos 83% dos R$ 190 milhões. E fechamos o ano mostrando que a empresa é capaz de sobreviver prestando serviço de forma certa.