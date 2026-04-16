A gestão do aterro sanitário e a remoção de objetos descartados em áreas públicas estão entre as novidades do novo contrato da Prefeitura de Goiânia com a Companhia de Urbanização (Comurg). O documento foi dividido em seis partes, sendo três de serviços contínuos e os demais relacionados a atividades sob demanda.\nNesta quarta-feira (15), a Comurg e a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra) convidaram a imprensa para apresentar detalhes do contrato, mas não divulgaram o documento na íntegra. Na oportunidade, os órgãos corrigiram informações que foram divulgadas anteriormente.\nO valor do contrato será, se todos os serviços forem executados, de R$ 7,2 bilhões por cinco anos (até R$ 1,4 bilhão anual e R$ 120 milhões por mês). O contrato pode ser prorrogado por mais cinco anos e tem mais de 50 itens (o anterior tem 33).