O plenário da Câmara Municipal de Goiânia aprovou nesta quinta-feira (30), de forma unânime e definitiva, o projeto de lei, de autoria da Prefeitura, que institui o Programa de Recuperação de Créditos Tributários, Fiscais e Não Tributários, o Refis 2025, oportunidade em que é aberta a possibilidade de renegociação de dívidas com a administração municipal. Em votação a jato, não houve discussão da matéria, que segue agora para sanção ou veto do prefeito Sandro Mabel (UB).\nO novo Refis foi aprovado com três emendas - sendo duas delas, inseridas no relatório de Lucas Kitão (UB) durante tramitação do texto na Comissão de Finanças, Orçamento e Economia (CFOE), consideradas “jabutis” (sem relação com o texto original). A primeira, de autoria do próprio Kitão, concede isenção total das taxas municipais incidentes sobre o “Natal do Bem”, realizado pela Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), vinculada ao governo estadual. Kitão justificou a medida afirmando que o evento tem caráter social e solidário, com ações voltadas à doação de brinquedos, alimentos e serviços a famílias em situação de vulnerabilidade.