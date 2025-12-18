Com a próxima reunião da Comissão Mista, da Câmara Municipal de Goiânia, ainda sem data marcada, o vice-presidente da Casa, Anselmo Pereira (MDB), cobrou nesta quarta-feira (17), sem citar nomes, uma definição em relação ao trâmite dos projetos de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026, que precisam ser analisados pelo colegiado antes da votação pelo plenário.\n“Faço apelo que quem está com a LDO e a LOA precisa pensar o que temos que fazer. Há Natal e há Ano Novo. Há do verbo haver. Tem. Precisa otimizar o serviço”, disse Anselmo, segundos depois de encerrar a sessão ordinária, com o plenário da Câmara já praticamente vazio.\nO presidente da Comissão Mista, Cabo Senna (PRD), e o relator da LDO, Lucas Vergílio (MDB), não estavam presentes quando da declaração de Anselmo. O colegiado é responsável pela análise das duas propostas orçamentárias, que são de autoria da Prefeitura. Ambas estão paradas na comissão. A LDO chegou à Câmara em 12 de agosto e passou por série de idas e vindas ao longo de todo o semestre, incluindo o envio de um texto substitutivo. Já a LOA chegou ao Legislativo em 31 de outubro.