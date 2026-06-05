A estruturação de projetos majoritários do PL para a disputa das eleições de outubro em Goiás, com sustentação no discurso bolsonarista, sofre o impacto do acúmulo de desgastes sofridos pela base do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no debate presidencial. Para analistas ouvidos pelo POPULAR, os últimos embates sobre as ameaças do governo dos Estados Unidos ao Pix e a possibilidade de novo tarifaço, somados ao envolvimento de Flávio Bolsonaro (PL) com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, tornam “mais difícil” a missão de construir projetos competitivos no estado.\nA regionalização das complicações enfrentadas pela família Bolsonaro, segundo os especialistas, ocorre por conta da ausência de legado próprio dos principais pré-candidatos do PL em Goiás para fidelizar apoios dentro e fora do público de extrema-direita. A avaliação aponta que o senador e pré-candidato ao governo, Wilder Morais, assim como o deputado federal e pré-candidato ao Senado, Gustavo Gayer, alcançaram suas vitórias eleitorais em 2022 amparados exclusivamente pela influência do ex-presidente.