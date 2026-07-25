A Prefeitura de Goiânia apresentou redução na quantidade de servidores ativos, mas aumento de despesa com pessoal entre janeiro de 2025 e junho de 2026, período que compreende os 18 primeiros meses da gestão de Sandro Mabel (UB). O crescimento no gasto é atribuído principalmente a reajustes concedidos por prefeitos anteriores a diferentes categorias e ao crescimento vegetativo da folha.\nEm janeiro de 2025, a Prefeitura tinha 35 mil servidores com custo de R$ 257 milhões. A quantidade de funcionários caiu gradativamente nos meses seguintes, chegando a 32,9 mil pessoas em junho deste ano (cerca de 2 mil a menos). Já o custo chegou a R$ 323,7 milhões (incremento de R$ 66,4 milhões). Os meses que registraram os maiores saltos de despesa foram junho e dezembro.\nOs dados são da Secretaria Municipal de Administração (Semad) e tratam de servidores da administração direta e indireta, com exceção de empresas públicas, como a Companhia Urbanização de Goiânia (Comurg).