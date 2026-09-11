O carioca Técio Lins e Silva é advogado criminalista e jurista conhecido por sua atuação em defesa dos direitos fundamentais, da liberdade de expressão e das garantias processuais. Em 1987 ele foi um dos fundadores da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (DPRJ), a primeira do Brasil. E comandou sua estruturação inicial e sua instalação oficial, tornando-se o primeiro procurador-geral da instituição.\nO criminalista também fez parte da composição inicial do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) nos seus primeiros anos de funcionamento, indicado para a vaga destinada à advocacia pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Sobrinho do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Evandro Lins e Silva, ele atualmente é procurador-geral de Niterói, no Rio de Janeiro, de onde concedeu entrevista ao quadro Na Trilha da Política, da rádio CBN Goiânia.