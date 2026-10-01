Com demandas cada vez maiores envolvendo as atividades produtivas e o desenvolvimento de Goiás, os candidatos ao governo estadual se comprometem a realizar novas obras estruturais, apontando principalmente duplicações de estradas ou novas rodovias.\nPrometendo mais construções para ampliar os atendimentos em Educação e Saúde, os governadoriáveis evitam indicar qual seria a principal e maior obra prevista no mandato até 2030, com apenas Daniel Vilela reafirmando o Novo Hugo como uma das principais da gestão.\nEm meio ao contexto das necessidades logísticas regionais, ainda são indicadas melhorias no sistema ferroviário, na infraestrutura energética e na mobilidade, com Marconi Perillo citando um novo traçado para a BR-153, em Goiânia. Confira!\nDaniel Vilela (MDB) (Arte O Popular)\nDaniel Vilela (MDB)