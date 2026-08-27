A volta do quadro "O assunto é..." dentro da cobertura eleitoral do POPULAR traz um tema que vem movimentando a economia global e tem Goiás no centro do debate: os chamados minerais críticos. Com a única mina em operação em escala comercial no Brasil, o estado segue envolto na discussão sobre a exploração das terras raras e como utilizar todo o potencial que essa riqueza pode trazer.\nOuvidos, os candidatos ao governo de Goiás apontam, de forma unânime, que o processamento precisa ser realizado no próprio estado, mas sem detalhar as medidas que devem ser tomadas por eles para efetivar essa obrigação às mineradoras. Apontando genericamente desde parcerias com as indústrias, regras para incentivos e até mesmo a estatização, os governadoriáveis reforçam a importância da qualificação da mão de obra no setor e que os recursos ajudem a financiar políticas públicas de outras áreas. Confira!