Reconhecendo e reforçando a importância dos benefícios sociais para a proteção das famílias mais vulneráveis, os candidatos ao governo de Goiás prometem a ampliação e fortalecimento dos programas estaduais já existentes.\nEm meio ao apontamento do setor produtivo de que uma das dificuldades para suas contratações está vinculada à abrangência das “bolsas”, os governadoriáveis se dividem entre as críticas a essa postura do meio empresarial e a indicação de mais medidas para o reforço na “porta de saída” da assistência social.\nEntre as ações neste sentido, colocam iniciativas para uma maior participação na formação profissional, na capacitação direcionada a setores específicos e na facilitação de crédito para o empreendedorismo em Goiás. Confira!\nDaniel Vilela (MDB) (Arte O Popular)\nDaniel Vilela (MDB)