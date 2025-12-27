Mesmo inelegível, preso e com problemas de saúde, Jair Bolsonaro (PL) segue citado nas pesquisas sobre prováveis candidatos a presidente da República em 2026 à frente de outros nomes também da direita. Esse legado eleitoral, o ex-presidente tenta transferir ao filho, o senador Flávio, o 01, que se lançou pré-candidato.\nQuando presidente, Bolsonaro encarnou o “mito”, o “imbroxável”, o “capitão”, o “machão”, alcunhas que explicitam enaltecimento de uma potência que contrasta com a imagem de fragilidade atual.\nMais do que isso, recusou vacina durante a pandemia, fez elogios a torturadores da ditadura militar e ostentava como mérito a postura machista, nas muitas vezes em que desrespeitou e ofendeu mulheres, com deboche.\nBolsonaro confirma em carta indicação de Flávio como pré-candidato e cita 'continuidade'